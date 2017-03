Y án sơ thẩm thiếu niên đã 'hại đời' thiếu nữ

Ngày 6/2, TAND Tối cao TP.HCM xử vụ án hiếp dâm trẻ em đối với bị cáo Diệp Dương Thanh (16 tuổi, quê Bến Tre). Cảm thấy mức án 6 năm tù tại án sơ thẩm mà TAND tỉnh Bến Tre tuyên vào ngày 1/11/2011 là quá khắt khe nên bị cáo làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt, vì bị cáo chưa đủ tuổi vị thành niên.



Thanh cho biết, do không được đi học đấy đủ như chúng bạn nên thường ngày Thanh hay qua trường THCS An Khánh (huyện Châu Thành, Bến Tre) chơi. Tại đây, Thanh đã làm quen với em Ph.T.TH.T (14 tuổi, học sinh lớp 7). Cả hai thường xuyên nói chuyện với nhau qua điện thoại.



Tháng 11/2009, Thanh đến trường “mời” Tuyền đi uống nước ở quán sân vườn (xã Tân Thanh, Huyện Châu Thành, Bền Tre). Tại quán, Thanh nảy sinh ý định giao cấu với Tuyền. Tuyền không phản ứng, Thanh đã thực hiện xong hành vi.



Sau đó, ngày 22/12/2010, Thanh tiếp tục giao cấu với Tuyền rồi đưa cho Tuyền 2 viên thuốc tránh thai dặn uống mỗi lần 1 viên.



Mặc dù gia đình bị cáo đã bồi thường cho người bị hi, nhưng xét những hành vi của bị cáo là là đặc biệt nghiêm trọng, cần phải xử lý nghiệm, TAND tỉnh Bến Tre đã tuyên bị cáo Diệp Dương Thanh 6 năm tù vì tội hiếp dâm trẻ em.



Cảm thấy mức án 6 năm tù là quá khắt khe, khi bị cáo chưa đủ tuổi vị thành niên, bị cáo phạm tội cũng có một phần lỗi của người bị hại nên Thanh đã làm đơn kháng cáo xin giảm mức hình phạt để có thời gian phục dưỡng cha mẹ và làm người có ích cho xã hội.



Tại phiên tòa phúc thẩm, TANDTC TP.HCM đã không chấp nhận đơn kháng cáo. Lý do bị cáo đã lợi dụng sự ngây thơ, thiếu hiểu biết của các em học sinh tuổi mới lớn để ép buộc quan hệ tình dục. Hành vi đó đã trực tiếp xâm hại đến danh dự, nhân phẩm của người bị hại. Mức án tại tòa sơ thẩm tuyên là đúng người đúng tội.



Theo Ngọc Thân (VTC News)