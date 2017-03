Y án tử hình 5 bị cáo buôn ma túy ở Thái Nguyên

Từ ngày 27/7, tại Thái Nguyên, Tòa án Nhân dân tối cao đã tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án với các tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, làm giả con dấu, tài liệu của các cơ quan tổ chức, đưa hối lộ, nhận hối lộ và làm môi giới hối lộ; không tố giác tội phạm.



Bị cáo của vụ xét xử này là Nguyễn Văn Đua, 43 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại số 36, ngõ 85 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội cùng 28 bị cáo khác.



Theo cáo trạng, 29 bị cáo trong vụ án này chủ yếu là những người thân trong gia đình thực hiện, được tổ chức thành ba đường dây mua bán trái phép heroin do Nguyễn Văn Đua; Nguyễn Đăng Bình, 34 tuổi cùng Lê Đức May, 38 tuổi, đều ở tỉnh Sơn La; và Lê Thị Mơ, 42 tuổi, trú tại thôn Lai Tảo, xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, cầm đầu.



Hoạt động mua bán diễn ra ở các tỉnh Sơn La, Hà Nội và Thái Nguyên trong một thời gian dài từ tháng 6/2004 đến tháng 2/2006 mới bị phát hiện.



Quá trình thực hiện tội phạm có sự phân công chặt chẽ giữa đối tượng chủ mưu đến các đối tượng tham gia trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Khi tham gia mua bán, vận chuyển heroin, có đối tượng trong đường dây này sử dụng vũ khí nóng.



Các đối tượng phạm tội phần lớn là đối tượng nghiện hút, có nhiều tiền án, tiền sự nên thủ đoạn phạm tội rất tinh vi, quá trình điều tra có nhiều bị can ngoan cố không chịu khai báo. Kết quả điều tra đã chứng minh được Nguyễn Văn Đua cùng đồng bọn đã có hành vi mua bán trái phép gần 50 bánh heroin.



Đặc biệt, có bị can sau khi bị bắt đã đưa hối lộ hàng trăm triệu đồng cho một số điều tra viên, kiểm sát viên và thẩm phán ở Thái Nguyên dẫn đến việc điều tra, truy tố, xét xử bị lọt người lọt tội gây bức xúc trong dư luận xã hội.



Án sơ thẩm đã tuyên năm án tử hình và 11 án chung thân cho các bị cáo của đường dây ma túy này.



Tại phiên phúc thẩm, 21 bị cáo, hầu hết là các bị cáo chịu hình phạt nặng, xin giảm nhẹ hình phạt, chỉ riêng bị cáo Lê Đức May kêu oan đề nghị hủy án sơ thẩm.



Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận thấy đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, tổ chức đường dây theo gia đình, phạm tội nhiều lần với khối lượng đặc biệt lớn trong thời gian dài ảnh hưởng rất xấu đến xã hội.



Vì vậy, 16 kháng cáo của các bị cáo đã không được chấp nhận, Viện kiểm sát chỉ chấp nhận kháng cáo của năm bị cáo, trong đó có ba bị cáo được giảm án tù là Phạm Minh Thuật từ 10 năm tù giam xuống 8 năm tù giam, Nguyễn Văn Dũng từ năm năm tù giam xuống 24 tháng tù giam, Nguyễn Thị Hảo còn 32 tháng 10 ngày (bằng thời gian tạm giữ).



Kết thúc phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử đã tuyên y án tử hình đối với năm bị cáo Nguyễn Văn Đua, Lê Đức May, Nguyễn Thị Hảo, Nguyễn Đăng Lập và Nguyễn Công Viễn.



Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt 11 án tù chung thân dành cho các bị cáo Bùi Thị Bích Phượng, Trần Thị Vân, Nguyễn Đăng Bình, Nguyễn Thanh Bình, Vũ Thị Xuyến, Lê Thị Mơ, Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Thị Loan, Trần Thị Thanh Hà, Nguyễn Thị Biến, Nguyễn Thị Sinh./.



