Y án tử hình kẻ “chặt tay cướp SH”

Tóm tắt vụ án Băng cướp do Trúc cầm đầu đã gây ra 15 vụ cướp ở TP.HCM, chiếm đoạt 15 xe máy cùng tiền, vàng, điện thoại…, tổng giá trị 610 triệu đồng. Băng này luôn “chém trước cướp sau”, trong đó có vụ chặt gần đứt lìa tay chị T. để cướp xe SH dưới chân cầu Phú Mỹ (dù bàn tay được nối lại nhưng chị T. vẫn bị thương tật vĩnh viễn 47%). Tại phiên sơ thẩm hồi tháng 12-2013, TAND TP.HCM phạt Trúc án tử hình, Luông án tù chung thân, Nguyễn Hoàng Phương 20 năm tù, các đồng phạm khác từ 12 năm tù đến 18 năm tù về tội cướp tài sản. Một số bị cáo khác bị phạt tù về các tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Sau đó Trúc, Luông, Sơn, Tuyền kháng cáo xin giảm án; chị T. cũng kháng cáo xin giảm án cho Trúc. Ngày 25-2-2014, TAND tỉnh Ninh Thuận xử phúc thẩm vụ dùng mã tấu chém người đi đường cướp xe máy do Trúc và Phương thực hiện trước khi vào TP.HCM và y án bảy năm tù với Trúc, Phương. Ngoài ra, tháng 7-2013, Trúc còn bị TAND TP Phan Rang-Tháp Chàm phạt năm năm tù vì tham gia một vụ cướp khác. Khoảng lặng! Sau khi tòa phúc thẩm tuyên án, gia đình Trúc đã không còn gây náo loạn như ở phiên xử sơ thẩm. Trước đó, không được dự phiên xử, cha mẹ Trúc cứ lên lên xuống xuống bậc cầu thang tòa để nghe ngóng, thăm dò tin tức.



Cha mẹ Trúc ngóng tin con tại cầu thang phòng xử. Ảnh: H.YẾN Sau khi tòa tuyên án, người mẹ biết con bị y án tử hình đã khóc than vật vã. Chị của Trúc cũng khóc ngất khi chứng kiến em trai bị áp giải ra xe. Ngoài cổng tòa, vợ Trúc - một cô gái trẻ bế cháu bé tám tháng đang bị sốt (được cho là con của Trúc) - cũng nấn ná mãi không chịu về vì không gặp được Trúc.