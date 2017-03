Y án tử hình kẻ giết người yêu trước cổng trường mầm non

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là tàn ác, không thể cải tạo nên cần giữ nguyên mức án nghiêm khắc nhất mà cấp sơ thẩm đã áp dụng.

Theo hồ sơ, Bình có hai tiền án, mới ra tù vào tháng 3-2012. Tháng 6-1013, Bình đóng vai đại gia, làm quen và tán tỉnh chị Ngụy Hoàng Thanh Trang. Sau một tháng tìm hiểu, chị Trang phát hiện Bình mới ra tù, vô gia cư nên quyết định chia tay. Bình không đồng ý và sau đó nhiều lần tìm gặp chị Trang để nối lại tình cảm nhưng chị không chịu gặp.

Bị cáo Bình bị dẫn giải về trại giam sau phiên tòa. Ảnh: HY

Sáng 30-7-2013, do biết chị Trang thường chở con đến trường mầm non tại xã Bình Chánh (huyện Bình Chánh), Bình mang theo một con dao rồi đón xe buýt đến quán cà phê trước cổng trường ngồi đợi. Thấy chị Trang đến, Bình chặn đầu xe, yêu cầu đến quán cà phê nói chuyện. Do biết Bình mang theo dao nên chị Trang chấp nhận. Biết sắp có chuyện chẳng lành sắp xảy ra nên khi đến khu vực chợ Bình Chánh, chị Trang vờ nói bị run tay rồi đưa xe cho Bình cầm lái. Nhân lúc hắn sơ hở, chị bỏ chạy và kêu cứu nhưng chị đã không nhận được sự giúp đỡ kịp thời của người đi đường: Bình đã đuổi kịp và cầm dao đâm nạn nhân tử vong. Hung thủ bị người dân khống chế bắt giữ ngay sau khi gây án.

HOÀNG YẾN