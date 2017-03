Y án tử hình kẻ sát nhân mù quáng

Do T. không mở cửa, Hường phá khóa xông vào nhà, dùng dao đâm liên tiếp 7 nhát vào người T. trong nhà vệ sinh khiến cô chết tại chỗ. Nguyễn Linh Thành can ngăn cũng bị Hường đâm trọng thương vùng bụng. Sau đó, Hường tự đâm nhiều nhát vào bụng và cắt cổ tự tử nhưng bất thành. Nguyên nhân, Hường khai do ghen tuông T. có người yêu mới, phụ bạc Hường nên Hường mới tìm cách trả thù.

Trước đó, vào ngày 3.4, trong phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động tại P.Hòa Minh, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Trần Văn Hường. Với hành vi đặc biệt nguy hiểm, Tòa phúc thẩm vẫn giữ nguyên mức án tử hình đối với bị cáo này.

Theo Nguyễn Tú (TNO)