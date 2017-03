Y án tử hình Nguyễn Đức Nghĩa

Sáng 11-11, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội đã tuyên y án sơ thẩm của TAND TP Hà Nội, phạt mức án tử hình với bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa về tội giết người, cướp tài sản. Từ sáng sớm đã có nhiều người dân đến trụ sở tòa để mong được dự khán. Tuy nhiên, phòng xử không đủ rộng nên rất ít người được vào dự…

Tự ái nên giết người?

Ra tòa, bị cáo Nghĩa gầy gò, hốc hác hơn so với phiên xử phúc thẩm bị hoãn cách đây khoảng một tháng. Phần xét hỏi, bị cáo đã khá bình tĩnh, trả lời rành rọt các câu hỏi của chủ tọa phiên tòa.

Bị cáo Nghĩa đã thừa nhận việc bị truy tố về tội giết người, cướp tài sản là đúng. Tuy nhiên, bị cáo lại cho rằng chỉ đâm nạn nhân một nhát. Nhát còn lại có thể do lúc hai người hoảng loạn giằng co nhau nên mới bị tác động vào chứ không phải bị cáo cố ý đâm hai nhát như cáo trạng nêu. Ngoài ra, Nghĩa biện hộ: “Bị cáo không phải vì ghen tuông mà giết nạn nhân. Nguyên do là bị cáo cảm thấy tự ái, bị tổn thương danh dự khi biết nạn nhân lừa dối mình”. Rồi bị cáo bảo hành vi của bị cáo không man rợ như cáo trạng đã cáo buộc…

Bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa tại phiên phúc thẩm. Ảnh: THANH TÚ

Luật sư bào chữa phân tích thêm, hành vi giết người man rợ theo khoa học hình sự phải thể hiện ở việc bị cáo trói nạn nhân, cưa cắt từng bộ phận của nạn nhân cho đến chết hoặc đốt nạn nhân cho đến chết. Việc bị cáo làm không thể hiện tính chất này.

Bác bỏ quan điểm trên, công tố viên khẳng định: “Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã có biểu hiện khai báo không thành khẩn mặc dù có thừa nhận một số hành vi phạm tội của mình. Hành vi của bị cáo là giết người man rợ. Đề nghị tòa y án tử hình mà cấp sơ thẩm đã tuyên”.

Không thể khoan hồng

Trong phần bào chữa, bất ngờ luật sư công bố trước HĐXX việc bố bị cáo Nghĩa mất trước đó 11 ngày do tai nạn giao thông khi đang trên đường đi vay tiền để nộp tiền khắc phục hậu quả cho con trai mình.

Nghe tin bố mất, Nghĩa đã gục xuống khóc nức nở. Trong lời nói sau cùng, Nghĩa thổn thức: “Bị cáo xin HĐXX cho một con đường sống. Nếu được quay trở lại, dù có thể bị cáo không là người có ích cho xã hội nhưng cũng có thể thắp một nén nhang tạ tội với những người vì bị cáo mà chịu khổ, nhất là bố bị cáo”.

Luật sư bào chữa cũng đề nghị tòa cân nhắc, mở lượng khoan hồng để xem xét lại hoàn cảnh đặc biệt của Nghĩa. “Trong thời gian qua, gia đình Nghĩa đã trải qua quá nhiếu biến cố đau thương. Giờ đây người vợ đang còn nguyên nỗi đau mất chồng lại đứng trước nguy cơ mất nốt đứa con trai duy nhất” - luật sư nói.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định dựa vào những chứng cứ, lời khai của bị cáo Nghĩa, đủ cơ sở kết luận bị cáo giết người nhằm mục đích cướp tài sản. Mọi nguyên nhân bị cáo nại ra trong phiên tòa hôm nay chỉ nhằm che giấu động cơ, mục đích phạm tội thật sự của mình.

Vị chủ tọa phiên tòa khẳng định Nghĩa đã thực hiện tội phạm một cách man rợ, thể hiện ở thủ đoạn không còn tính người, ở các hành vi gây công phẫn trong dư luận xã hội như bị cáo đã làm. Vì vậy, cấp sơ thẩm đã tuyên y án tử hình bị cáo là hoàn toàn có căn cứ. “Do đó, tòa phúc thẩm tuyên y án tử hình với bị cáo. Bị cáo có bảy ngày để viết đơn xin ân xá” - chủ tọa phiên tòa kết luận.

Người mẹ khóc nức nở Trước khi phiên xử bắt đầu, rất nhiều người dân tụ tập tại phiên tòa xôn xao tranh luận có nên giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo này hay không khi bố của bị cáo đã mất vì tai nạn giao thông. Trong khi đó, mẹ của bị cáo Nghĩa lại ngồi thu mình trong góc của phòng xử. Với khuôn mặt thất thần đau khổ, bà thi thoảng lại lấy tay quệt dòng nước mắt rồi im lặng trước những lời bàn tán xôn xao của những người xung quanh. Mẹ bị cáo Nghĩa đau khổ ngồi dự phiên xử con mình. Ảnh: THANH TÚ Còn tại phiên tòa, bố nạn nhân không nén khỏi bức xúc khi nhận định về hành vi sát hại con gái mình. “Bị cáo Nghĩa đã mất hết phẩm chất của một con người nên tôi đề nghị quý tòa loại bỏ Nghĩa ra khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn” - bố nạn nhân nói. Sau khi nghe câu này, mẹ của Nghĩa đã bật khóc nức nở…

THANH TÚ