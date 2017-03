Y án tử hình vợ trung tá cảnh sát giao thông đầu độc chồng

Dư Kim Liên khóc nức nở xin tòa giảm án để còn cơ hội về chăm sóc hai con - Ảnh: Chi Mai



Theo CHI MAI (TTO)



Ngày 25-6, Tòa phúc thẩm TAND đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án Dư Kim Liên (45 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM) về hành vi đầu độc, giết chết chồng là trung tá Cảnh sát giao thông (CSGT) Trần Xuân Chuyên.Bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM trước đó đã tuyên án tử hình bị cáo Liên. Tại phiên tòa phúc thẩm này, Dư Kim Liên kháng cáo xin giảm án.Khác với thái độ bình tĩnh tại phiên tòa sơ thẩm trước đó (TAND TP.HCM xử lưu động bị cáo trước hàng ngàn người dân tại Nhà Văn hóa thiếu nhi quận 6, TP.HCM), tại phiên tòa phúc thẩm này, bị cáo Dư Kim Liên khóc nức nở suốt từ đầu phiên tòa và luôn miệng nói đã rất hối hận, ăn năn về hành vi phạm tội của mình.Theo Hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo Liên thể hiện thái độ xem thường tính mạng, sức khỏe của người khác, xem thường pháp luật. Chỉ vì muốn tự mình định đoạt khối tài sản chung của vợ chồng để trả nợ mà bị cáo Liên đã lập kế hoạch chi tiết để đầu độc chồng là ông Trần Xuân Chuyên đến chết. Hành vi phạm tội của bị cáo thuộc trường hợp giết người với thủ đoạn dã man, vì động cơ đê hèn.Bị cáo Liên cũng phạm tội với quyết tâm rất cao, nhất định phải giết chết ông Chuyên cho bằng được. Xét bị cáo không còn khả năng cải tạo, bản án sơ thẩm áp dụng hình phạt tử hình đối với bị cáo là phù hợp nên Tòa phúc thẩm cho rằng cần giữ nguyên hình phạt này.Tại phiên tòa, bị cáo Liên nói động cơ giết chồng là vì bị cáo thường bị ông Chuyên dằn vặt, mắng chửi vì việc vay nợ dẫn đến phải thiếu nợ số tiền 1,3 tỉ đồng.Theo Liên, thực tế bị cáo chỉ vay 800 triệu đồng (để chữa bệnh, tiêu xài) nhưng do vay nặng lãi nên bị tính lãi thành 1,3 tỉ đồng. Khi bị cáo nói số nợ này với ông Chuyên thì bị chồng chửi đánh nên bị cáo mới nảy sinh ý định giết chết chồng.Ngày 11-3-2012, biết chồng đi nhậu về thường uống sữa nên Liên đã mua sẵn 10 viên thuốc ngủ, nghiền ra bỏ vào ly sữa cho ông Chuyên uống khi ông Chuyên đi nhậu với bạn bè về. Sau khi uống sữa ông Chuyên đi ngủ.Dù thuốc ngủ đã ngấm nhưng đến sáng hôm sau Liên kiểm tra vẫn thấy ông Chuyên còn thở nên tiếp tục đi mua thêm 5 viên thuốc ngủ nữa, hoàn với nước đổ vào miệng ông Chuyên (bị cáo cũng đến Đội CSGT Phú Lâm, nơi công Chuyên công tác xin phép cho ông Chuyên nghỉ vì bị bệnh).Đến 8g tối, Dư Kim Liên kiểm tra thấy ông Chuyên vẫn chưa chết nên tiếp tục ra cửa hàng bán thuốc trừ sâu mua gói thuốc trừ sâu dạng bột (là thuốc độc thuộc nhóm 3) mang về bỏ vào ly nhựa, hòa với nước rồi dùng xilanh tiêm thuốc vào hai bên mông của ông Chuyên.Đến 8g sáng hôm sau (ngày 13-3-2012), thấy ông Chuyên vẫn chưa chết hẳn, bà Liên lại tiếp tục ra một cửa hàng bán thuốc trừ sâu khác để mua một chai thuốc trừ sâu dạng lỏng (hiệu Suprathion, thuộc độc dược nhóm 1) mang về, dùng xilanh bơm thuốc trừ sâu này vào mông và bơm cả vào miệng chồng. Khoảng 1 tiếng sau thấy ông Chuyên đã chết, bà Liên gọi điện báo tin cho hai con trai (đang đi nghĩa vụ công an) rằng cha đã tử vong do đột quỵ.Khi cơ quan công an được tin báo đến lập biên bản việc tử vong của ông Chuyên, do nghi ngờ chuyện ông Chuyên chết bất thường, cơ quan công an đã tiến hành giám định tử thi và phát hiện nguyên nhân ông Chuyên chết do bị đầu độc. Biết không thể chối tội, Dư Kim Liên đã thú nhận chuyện giết chồng.