Y án tử hình vợ trung tá CSGT đầu độc chồng

Bị cáo Liên đã dùng thuốc đầu độc để giết chồng là Trung tá CSGT Trần Xuân Chuyên. HĐXX nhận định án sơ thẩm đã tuyên là thỏa đáng, không có tình tiết đặc biệt nào để giảm án cho bị cáo có hành vi tàn độc này.

Theo hồ sơ, trong quá trình chung sống, Liên giấu chồng vay tiền của nhiều người. Khi số nợ lên đến tiền tỉ và bị đòi gay gắt, bị cáo yêu cầu chồng bán nhà để trả nợ. Không được chồng đồng ý và đòi ly dị, Liên nảy sinh ý định giết chồng để lấy tiền trả nợ.

Ngày 11-3-2012, bị cáo đã bỏ thuốc ngủ hòa vào ly sữa cho chồng uống. Sáng hôm sau, thấy ông Chuyên vẫn còn sống, bị cáo tiếp tục mua thuốc ngủ về cho chồng uống. Do vẫn chưa có kết quả, hai ngày sau bị cáo đã tiêm thuốc hạ độc chồng. Thấy chồng chết, bị cáo gọi điện thoại cho các con bảo: “Cha chết do đột quỵ”. Nhằm che giấu tội ác, bị cáo giả vờ đau khổ và nhanh chóng đưa xác chồng đi an táng. Nghi ngờ cái chết bất thường của ông Chuyên, cơ quan chức năng đã vào cuộc và phát hiện ra hành vi tàn ác của bị cáo.

Bị cáo bị VKS truy tố theo khoản 1 Điều 93 BLHS với tình tiết tăng nặng là giết người vì động cơ đê hèn và bị tòa tuyên phạt mức án cao nhất hồi tháng 3 rồi. Sau đó, bị cáo Liên cùng con kháng cáo mong được khoan hồng.

