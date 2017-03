Y án vụ cho vay tiền nhưng đòi trả vàng

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, theo hồ sơ, tháng 12-2008, Ngân hàng N. làm hợp đồng cho ông C. vay 300 lượng vàng. Khi ông C. đến nhận vàng thì ngân hàng lại giao hơn 4,8 tỉ đồng chứ không giao vàng như giao kết. Nhiều lần ông C. đến ngân hàng trả lãi, lúc trả bằng vàng lúc bằng tiền đều được ngân hàng chấp nhận. Đến kỳ đáo hạn, ông C. không trả được nợ nên tháng 9-2010 ngân hàng khởi kiện đòi hơn 342 lượng vàng. Xử sơ thẩm vào tháng 4-2011, TAND TP.HCM tuyên ông C. phải trả hơn 6,1 tỉ đồng tiền gốc và lãi.

Tòa phúc thẩm xác định ngân hàng đòi ông C. trả cả gốc và lãi bằng vàng là không có cơ sở vì thực tế ngân hàng đã đưa tiền cho ông C. chứ không phải vàng như hợp đồng tín dụng. Ngân hàng cam kết cho vay vàng và phải đưa vàng cho khách thì mới có thể đòi khách hàng trả bằng vàng.

