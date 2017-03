Ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về đề xuất tịch thu xe

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 31-3 này.

Nhiều xe máy vô tư đi vào đường cao tốc vành đai 3 - Hà Nội. Ảnh: BÁ ĐÔ

Trước đó, tại văn bản số 58/CV-UBATGTQG ngày 27-2, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia kiến nghị Chính phủ cho phép tăng mức xử phạt một số vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Trong các kiến nghị, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia có đề xuất mức xử phạt cao nhất là tước quyền sử dụng giấp phép lái xe 24 tháng và tịch thu phương tiện đối với người điều khiển ô tô, mô tô đối với một số hành vi vi phạm. Cụ thể là hành vi điều khiển xe máy tham gia giao thông trên đường cao tốc; hành vi điều khiển ôtô, xe máy, xe điện có nồng độ cồn trên 80mg/100ml hoặc vượt quá 0,4mg/l khí thở.

Theo lí giải của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, kiến nghị trên xuất phát từ tình hình trật tự an toàn giao thông tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là số người tử vong do tai nạn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 tăng so với cùng kỳ năm trước.

Đồng thời hiện tượng chống đối lực lượng thực thi công vụ trong công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tiếp tục xảy ra. Ngoài ra, nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do người điều khiển phương tiện vi phạm quy định về nồng độ cồn; xuất hiện tình trạng người điều khiển mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ tham gia giao thông trên đường cao tốc uy hiếp nghiêm trọng an toàn giao thông.