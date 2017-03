Ý thức tài xế tốt sẽ giảm thiểu TNGT

Theo bà Chu Thị Thu Thủy, Đội phó Đội Tuyên truyền điều tra giải quyết TNGT (Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP.HCM), trong tám tháng đầu năm 2011 đã xảy ra 13 vụ TNGT (nghiêm trọng) liên quan đến lỗi người lái xe có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép (trong đó có 11 người chết và bốn người bị thương). Cạnh đó, cũng có nhiều trường hợp gây tai nạn mà nguyên nhân chính không phải do nồng độ cồn vượt mức cho phép nhưng các đối tượng này trước đó cũng đã có uống rượu bia. “Từ đầu năm đến nay, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt đã lập biên bản hơn 491 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông” - bà Thủy cho biết thêm.

Để góp phần hạn chế tình trạng này, bà Thủy cho rằng các phương tiện thông tin đại chúng cần tăng cường tuyên truyền về tác hại của rượu bia đối với người tham gia giao thông; phổ biến về nồng độ cồn và mức xử phạt nếu người dân vi phạm. Song song đó, lực lượng CSGT cũng sẽ tăng cường mở các đợt cao điểm xử phạt về vấn đề này, đồng thời các vụ gây tai nạn nghiêm trọng sẽ được đưa ra xét xử.

Góp ý về việc kéo giảm TNGT, nhiều cử tri gọi điện thoại đến chương trình phản ánh mức phạt vi phạm giao thông đối với xe hai bánh còn thấp nên thiếu tính răn đe. Trong đó, tình trạng xe hai bánh thường xuyên chạy lấn sang làn đường của xe khách, xe tải là một trong những nguyên nhân gây tai nạn nguy hiểm trên các tuyến đường lớn. Bên cạnh đó, TP vẫn còn nhiều công trình đang thi công với rào chắn ngổn ngang cũng là nguyên nhân gây ra TNGT nên cần chấn chỉnh tốt vấn đề này. Riêng tuyến đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, nhiều người phản ánh tình trạng kém an toàn do mặt đường quá xấu, thiếu camera bắn tốc độ để các tài xế chạy an toàn hơn…

Ông Trương Lâm Danh, Phó ban Pháp chế HĐND TP, cho biết một số vấn đề cử tri nêu sẽ được HĐND phản ánh lại với Ban An toàn giao thông TP để có những biện pháp hữu hiệu góp phần kéo giảm TNGT. “Tuy nhiên, cần phải có những biện pháp giáo dục ý thức an toàn giao thông cho các tài xế. Nếu họ luôn có ý thức kiểm tra xe trước khi cho lưu thông thì sẽ giảm thiểu TNGT đáng tiếc. Bên cạnh đó, TP sẽ phải tăng cường thêm các tín hiệu đèn giao thông và bổ sung thêm lực lượng CSGT, tăng cường xử phạt những hành vi vi phạm an toàn giao thông…” - ông Danh nói.

N.NAM