Yêu cầu ba tàu nước ngoài ra khỏi vùng biển Phú Yên

Ba tàu trên có tên Ming Hai No1, Ming Hai 6, Ming Hai 8 do Công ty TNHH Hàng hải Á Việt thuê, được Cục Hàng hải (Bộ GTVT) cho phép vào nạo vét bồi lấp cảng cá Tiên Châu (huyện Tuy An) thuộc dự án do DNTN Bảo Châu làm chủ đầu tư (dự án này đã dừng thực hiện vào cuối năm 2009).

Đại diện Cảng vụ Quy Nhơn cho biết trước mắt sẽ yêu cầu các DN liên quan có trách nhiệm giải quyết vụ việc trên. Trong khi đó, theo ông Trần Đăng Khoa, Giám đốc DNTN Bảo Châu, DN này thuê lại tàu để thực hiện dự án nhưng do các tàu này không đáp ứng yêu cầu nên trách nhiệm còn lại thuộc về Công ty TNHH Hàng hải Á Việt. Đồn biên phòng 348 đóng tại xã An Hải (huyện Tuy An) cho biết hiện trên ba tàu có năm người nước ngoài trông giữ. Còn theo phản ánh của người dân địa phương, ba tàu này đã cũ, vỏ tàu bị rỉ sét gây nguy hại đến môi trường vùng biển.

TẤN LỘC