Yêu cầu chủ đầu tư Thủy điện An Khê - Ka Nak bồi thường

Huyện đang phối hợp với Ban Quản lý Dự án thủy điện 7 (chủ đầu tư thủy điện An Khê - Ka Nak) thống kê thiệt hại để bồi thường cho người dân. Đồng thời, khắc phục tình trạng sạt lở do Thủy điện An Khê - Ka Nak gây ra.

Theo thống kê, có hơn 300 hộ thuộc các xã Tây Thuận, Tây Giang bị mất hàng chục hecta đất ở, đất sản xuất do bị sạt lở, bồi lấp. Đây là hậu quả của việc Nhà máy Thủy điện An Khê - Ka Nak lấy nước từ sông Ba (Gia Lai) nhưng lại dẫn xuống huyện Tây Sơn để tiếp tục vận hành nhà máy thủy điện thứ hai rồi xả nước ra sông Kôn (Bình Định). Do lưu lượng nước đổ xuống suối Cát, đoạn chảy ra sông Kôn tăng bất thường nên gây ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng thời gian qua. Tại đoạn giáp ranh giữa hai xã Tây Thuận, Tây Giang, nước đã khoét sâu vào bờ mỗi bên gần 50 m, cuốn trôi nhiều diện tích đất sản xuất, đất ở.

Tỉnh Bình Định đã yêu cầu Ban Quản lý Dự án thủy điện 7 khẩn trương chi trả bồi thường thiệt hại cho các hộ dân; xây dựng kiên cố, xử lý toàn diện cho vùng hạ lưu kênh xả của Nhà máy Thủy điện An Khê - Ka Nak…

Theo Ban Quản lý Dự án thủy điện 7, đơn vị này sẽ bồi thường thiệt hại cho người dân trong tháng 8-2012.

