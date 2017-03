Yêu cầu công an bảo vệ đăng kiểm viên

Lý do vì sau khi Bộ GTVT và các địa phương quyết liệt thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về đăng kiểm thì nhiều cán bộ, đăng kiểm viên ở một số địa phương đã bị nhiều đối tượng đe dọa, gây sức ép. Điển hình như ngày 25-4 vừa qua, cán bộ của một trung tâm đăng kiểm tại TP.HCM đã bị một nhóm người hành hung.

Do vậy, Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương chỉ đạo công an tỉnh, yêu cầu các đơn vị trực thuộc, công an các quận/huyện tăng cường tuần tra tại khu vực các trạm đăng kiểm đóng trên địa bàn. Đồng thời cử cán bộ trực tiếp làm việc với các trung tâm đăng kiểm để có phương án bảo vệ an ninh, trật tự và sự an toàn của các cán bộ làm việc tại trung tâm đăng kiểm.

TLL