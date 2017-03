Yêu cầu công an vào cuộc điều tra vụ tàu đâm vào dầm cầu

(PLO)- Ngày 7-3, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia yêu cầu Bộ GTVT và Ban An toàn giao thông Hải Dương nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông tàu Thành Luân va đâm, làm gãy dầm bê tông cốt thép của cầu An Thái.