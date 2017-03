Yêu cầu công ty Trung Quốc chấm dứt tuyển quặng sắt

(PL)- Trong hai ngày 11 và 12-6, lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên, Sở TN&MT tiến hành kiểm tra thực tế tại mỏ sắt Phong Hanh (xã An Định, huyện Tuy An) do Công ty TNHH Luyện kim Sơn Giang-Phú Yên (100% vốn Trung Quốc) khai thác để yêu cầu công ty này đóng cửa mỏ.

Ông Nguyễn Phụng Ngoạn, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An, cho biết lãnh đạo huyện và các cơ quan chức năng của tỉnh đã thống nhất yêu cầu Công ty TNHH Luyện kim Sơn Giang-Phú Yên chấm dứt mọi hoạt động khai thác, tuyển quặng tại mỏ sắt Phong Hanh, đồng thời thực hiện ngay việc hoàn thổ theo đúng quy định. Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, mặc dù giấy phép khai thác mỏ sắt Phong Hanh đã hết hạn từ ngày 30-11-2011 nhưng Công ty TNHH Luyện kim Sơn Giang-Phú Yên vẫn tổ chức tuyển quặng, xả thải ra môi trường, gây nguy cơ lũ bùn; đồng thời không thực hiện hoàn thổ theo quy định, gây bức xúc trong dư luận. T.LỘC