Yêu cầu đơn vị thi công bảo hành cầu Văn Thánh 2

đã có văn bản đề nghị Khu 1 yêu cầu đơn vị thi công khắc phục các hư hỏng cạnh nhánh cầu N1 thuộc nút giao thông Thủ Thiêm, quận Bình Thạnh và mặt đường dẫn vào cầu Văn Thánh 2 (Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh). Sở dĩ phải thông qua Khu 1 là vì Khu 2 chỉ vừa nhận bàn giao hồ sơ quản lý nút giao Thủ Thiêm và cầu Văn Thánh 1 từ Khu 1.

Cầu Văn Thánh 2 là một hạng mục của dự án xây dựng đường Lê Thánh Tôn nối dài (nay là đường Nguyễn Hữu Cảnh), do Công ty Thanh niên Xung phong làm chủ đầu tư. Do cầu bị hư hỏng nhiều lần nên UBND TP.HCM phải tạm ứng 141 tỉ đồng để Tổng Công ty Xây dựng số 1 (CC1) khắc phục triệt để. Việc sửa chữa được hoàn tất vào tháng 1-2009 thì đến nay lại phát sinh hư hỏng. Tương tự, nút giao thông Thủ Thiêm cũng do CC1 là nhà thầu thi công và Khu 1 là chủ đầu tư.

Vết nứt ở nhánh N1 của nút giao thông Thủ Thiêm - nút giao thông hiện đại nhất hiện nay ở TP.HCM. Ảnh: MP

Ông Lê Quyết Thắng, Giám đốc Khu 1, cho biết nút giao Thủ Thiêm và cầu Văn Thánh 2 vẫn còn trong thời hạn bảo hành nên CC1 phải có trách nhiệm sửa chữa. “Hư hỏng ở nhánh N1 là tại vị trí tiếp giáp giữa đường mới và phần không gia cố. Khu 1 sẽ khảo sát lại hư hỏng ở cầu Văn Thánh 2 để yêu cầu CC1 khắc phục” - ông Thắng nói.

Trước đây, Thanh tra TP.HCM đã xác định trách nhiệm trong việc cầu Văn Thánh 2 hư hỏng thuộc về Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế GTVT phía Nam (đơn vị tư vấn thiết kế), Công ty Thanh niên Xung phong (chủ đầu tư) và Phân viện Khoa học Công nghệ GTVT phía Nam (tư vấn giám sát). Nhưng ông Thắng cho hay đến nay số tiền 141 tỉ đồng mà ngân sách tạm ứng để sửa cầu vẫn chưa được các đơn vị này hoàn trả.

M.PHONG