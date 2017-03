Yêu cầu dừng trồng “cỏ lạ” Trung Quốc trên cao tốc

Tuy nhiên, tới nay công ty vẫn chưa được nhà thầu cung cấp.

Do đó, tư vấn giám sát yêu cầu nhà thầu tạm dừng trồng loại cỏ trên. Được biết giống cỏ của nhà thầu Quảng Tây gồm các loại Bermuda Glass, Pigeon Pea, Yin He Huan. Nhà thầu không có các bằng chứng chứng minh rằng loại cỏ này đảm bảo an toàn, được sự cho phép nhập khẩu của các cơ quan chức năng Việt Nam. Cũng theo đơn vị tư vấn giám sát, các loại cỏ có hạt này có thể sẽ có sự khuếch tán trong không khí và ảnh hưởng tới các vùng khác ngoài dự án.

THÀNH VĂN