Yêu cầu khởi tố một công ty đóng tàu vỏ thép

“Tôi chính thức yêu cầu Công an tỉnh lập hồ sơ báo cáo Bộ Công an, khởi tố điều tra ngay đối với Công ty TNHH Đại Nguyên Dương trong việc sử dụng thép đóng tàu không đúng hợp đồng, lắp các thiết bị máy móc, thiết bị không đảm bảo chất lượng nhưng lẩn tránh trách nhiệm khắc phục. Không thể để như vậy được!”.

Ông Trần Châu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, nhấn mạnh như vậy khi kết luận tại cuộc họp nghe Sở NN&PTNT chính thức báo cáo kết quả thẩm định chất lượng 18 tàu vỏ thép bị hư hỏng của ngư dân tỉnh này chiều 26-6.



Ông Trần Châu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (người đứng) yêu cầu công an khởi tố Công ty Đại Nguyên Dương. Ảnh: TẤN LỘC

Theo ông Châu, cả năm tàu vỏ thép do Công ty Đại Nguyên Dương đóng cho ngư dân Bình Định đều bị hư hỏng nặng, không thể khơi ra nhiều tháng qua. Công ty này đã sử dụng thép Trung Quốc, trong khi biên bản xác nhận khối lượng, chứng thư thẩm định giá, chứng từ thanh toán đều ghi là thép Hàn Quốc. Thế nhưng, thời gian qua, Công ty Đại Nguyên Dương không hợp tác với Sở NN&PTNT trong việc kiểm tra, khắc phục.

“Công ty này có vấn đề. Tôi giao Công an tỉnh phối hợp Sở NN&PTNT nắm bắt thông tin về công ty này báo cáo gấp cho UBND tỉnh. Tôi cũng giao chủ tịch UBND các huyện vận động các ngư dân đóng tàu tại Công ty Đại Nguyên Dương phải khởi kiện công ty này ngay trong ngày 27-6, không thể để lâu. Cá nhân tôi chính thức yêu cầu các ngư dân khởi kiện ngay. UBND các huyện phải hỗ trợ hết sức ngư dân trong việc khởi kiện công ty này”- ông Châu nói.



Cuộc họp công bố kết luận tàu vỏ thép hỏng. Ảnh: TẤN LỘC

Thông tin tại cuộc họp, Đại tá Trần Huy Giáp, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho hay Công an tỉnh này đang phối hợp với Cục Bảo vệ an ninh kinh tế lĩnh vực nông nghiệp - phát triển nông thôn tiếp tục điều tra vụ hàng loạt tàu vỏ thép mới đóng đã bị hư hỏng nặng. Việc triển khai nắm vững tình hình liên quan đến nhiều đơn vị, nhiều bên và trên địa bàn rất rộng do liên quan đến nhiều đơn vị, ở nhiều nơi.

Theo Đại tá Giáp, qua tiếp cận hồ sơ, Công an tỉnh nhận thấy hợp đồng đóng tàu giữa ngư dân với các công ty đóng tàu là hợp đồng kinh tế đặc biệt. “Bên nào thực hiện không đúng hợp đồng thì phải chịu trách nhiệm”- Đại tá Giáp nhấn mạnh.



Đại tá Trần Huy Giáp, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho biết cơ quan công an đang điều tra vụ việc. Ảnh: TẤN LỘC

Báo cáo tại cuộc họp, do ông Trần Văn Phúc, Phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định, tổ trưởng tổ thẩm định độc lập, cho biết trong 45 tàu vỏ thép đóng mới từ nguồn vốn vay theo Nghị định 67/CP của ngư dân tỉnh này có đến 19 tàu bị hư hỏng, trong đó có một tàu bị chìm hoàn toàn dưới đáy biển, không thể trục vớt, không thể thẩm định chất lượng.

Toàn bộ số tàu bị hư hỏng trên đều do hai cơ sở đóng tàu đóng, trong đó là Công ty TNHH MTV Nam Triệu (Bộ Công an) 14 tàu, Công ty TNHH Đại Nguyên Dương năm tàu.



Ông Trần Văn Phúc, Phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định, báo cáo kết quả thẩm định. Ảnh: TẤN LỘC

Tổ thẩm định xác định có năm tàu cá vỏ thép do Công ty Đại Nguyên Dương đóng có nguồn gốc xuất xứ thép từ Trung Quốc. Trong khi đó, biên bản xác nhận khối lượng thực hiện giữa công ty này với năm chủ tàu lại ghi là thép Hàn Quốc.

Kết quả kiểm nghiệm mẫu thép lấy từ các tàu hư hỏng cho thấy có tám tàu có mẫu thép không đạt thép thường cấp A. Trong đó, Công ty Đại Nguyên Dương có ba tàu có mẫu không đạt thép thường cấp A, Công ty MTV Nam Triệu có năm tàu có mẫu không đạt thép thường cấp A. Trong các mẫu thép không đạt thép thường cấp A có một thành phần hóa học Mangan (Mn) cũng không đạt theo tiêu chuẩn loại thép thường cấp A.

Kết quả kiểm tra tại hiện trường cho có 12 tàu do Công ty Nam Triệu đóng phần vỏ tàu bị rỉ sét tự nhiên, năm tàu do Công ty Đại Nguyên Dương đóng phần vỏ tàu, mặt boong, cabin, trang thiết bị trên boong tàu rỉ sét nặng, bong tróc, xuống cấp trầm trọng so với các tàu đóng và hoạt động cùng thời điểm. Tổ thẩm định độc lập xác định có chín máy chính hiệu Mitsubishi không phải hàng chính hãng, không phải máy thủy, bị cải hoán. Ngoài ra, còn có một máy chính hiệu Doosan bị hư hỏng nặng, không thể hoạt động. Tổ thẩm định còn kết luận hàng loạt trang thiết bị hàng hải, khai thác không phù hợp, bị hư hỏng nặng...

Báo Pháp Luật TP.HCM sẽ thông tin chi tiết kết luận của UBND tỉnh Bình Định về vụ việc này trên báo in số ra ngày mai (27-6).