Yêu "nhầm" trẻ em dậy thì trước tuổi

Nhìn cô bé hàng xóm tên là Lê Thị P.U càng lớn càng dễ thương nên Trần Viết Hữu (1990, trú P. Mân Thái, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cảm thấy xốn xang mỗi khi gặp mặt. Qua vài lần trò chuyện, biết cô bé cũng có cảm tình với mình nên Hữu quyết tâm chinh phục trái tim cô bé và đã thành công.

Không chỉ đi chơi, ăn uống với nhau mà trong khoảng thời gian từ tháng 8-2010 đến tháng 2-2011, Trần Viết Hữu đã nhiều lần quan hệ “tình thương mến thương” với P.U, và tất nhiên có sự đồng ý, hưởng ứng của cô bé. Trong đó 2 lần P.U. tự đến nhà Hữu khi không có người lớn ở nhà, hai người vừa quan hệ tình dục xong thì bị bà nội của Hữu phát hiện, la mắng.

Khi phát hiện chuyện tình của con gái, gia đình P.U. đã ra sức ngăn cấm và khuyên răn vì P.U. còn nhỏ tuổi (chưa đến 16 tuổi), phải chú tâm vào chuyện học hành. Thế nhưng, bỏ ngoài tai những lời phân tích thiệt hơn của cha mẹ, ông bà, cuối tháng 9-2010, Hữu và U. rủ nhau bỏ nhà vào thôn 4, xã Điện Dương (Điện Bàn, Quảng Nam) chơi và xin ở nhờ nhà của anh Đoàn Văn C. (1986, trú thôn Hòa Quảng Tây, Điện Dương, Điện Bàn). Trong thời gian ở nhà C., Hữu và P.U tiếp tục “tình thương mến thương”.

Bị anh C. nhắc nhở, Hữu và P.U. nghĩ đến việc dọn đi nơi khác và phải thường xuyên thay đổi chỗ ở để tránh việc bị phê phán.

Khoảng 23 giờ ngày 12-10-2010, sau khi nhậu với đám bạn ở thôn 2, xã Điện Dương, Hữu và P.U. đến thuê nhà trọ Ngọc Yến (thôn 2, Điện Dương) để ngủ qua đêm. Khi vào nhà trọ, Hữu xuất trình CMND, được chủ nhà trọ cho thuê phòng và cả hai ngủ qua đêm. Hôm sau, cả hai trả phòng và đến xin ở nhờ nhà trọ của anh Lương Trọng Ph. (1986, trú xã Điện Ngọc, Điện Bàn). Trong thời gian ở nhà trọ của anh Ph., Hữu và P.U. tiếp tục “nồng nàn ái ân”.

Từ khi con gái bỏ nhà đi, gia đình P.U đã nhiều lần cất công tìm kiếm tại khắp các nhà họ hàng, bà con và dò hỏi qua bạn bè, đến ngày 17-10-2010, gia đình của P.U. đi tìm và phát hiện cả hai đang ngồi tại một quán cà-phê trước KCN Điện Nam - Điện Ngọc nên đã đưa con gái về nhà. Mấy ngày đầu thấy P.U. có vẻ hối lỗi và tỏ ra ngoan ngoãn, vâng lời nên cha mẹ P.U. cảm thấy yên tâm, cho rằng con đã “tỉnh giấc yêu”.

Khi việc quản lý của cha mẹ có phần nới lỏng thì ngày 12-11-2010, P.U. tiếp tục bỏ nhà đi ở nhờ nhà chị Nguyễn Thị T. (1978, trú tổ 22, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu). Trong thời gian này, Hữu thường xuyên lên chơi với P.U. Được khoảng hơn 1 tuần, chị T. không cho ở nữa nên Hữu đưa P.U. xuống đường Điện Biên Phủ thuê phòng trọ. Ở được một ngày thì cả hai đón xe lên Đà Lạt du hý để tránh bị phát hiện. Sau nhiều ngày tìm kiếm, đến ngày 22-2-2011, gia đình P.U phát hiện nơi “đôi uyên ương” đang tá túc và lên Đà Lạt đưa con gái về, đồng thời tố cáo sự việc với cơ quan CA.

Quá trình điều tra, tại CAQ Sơn Trà, Hữu và P.U. đều khai: Tất cả những lần quan hệ đều do P.U. tự nguyện, không bị Hữu cưỡng bức hay ép buộc. Tuy nhiên, do P.U. chưa đủ 16 tuổi nên hành vi của Hữu đã phạm vào tội “Giao cấu với trẻ em”. Ngày 25-8, Hữu đã bị TAND Q. Sơn Trà đưa ra xét xử. Tại phiên tòa, Hữu đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và biện hộ rằng đó là vì… yêu nhau và được P.U. tự nguyện dâng hiến nên không nghĩ đến hậu quả. Xét việc phạm tội của bị cáo là do nhận thức pháp luật còn hạn chế, bên cạnh đó cũng có phần lỗi của người bị hại, do đó HĐXX đã tuyên phạt Hữu mức án 42 tháng tù.



Theo Công an Đà Nẵng