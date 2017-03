"Yêu râu xanh" mạo danh kiến trúc sư, bác sĩ

Nguyễn Hữu Đông, 37 tuổi, trú tại thôn 1, xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam. Cáo trạng của Viện KSND TP Đà Nẵng cho biết: Hành vi gạt tình của Đông bị tố giác từ tháng 6/2009 khi Công an quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng nhận được một lá đơn của một nạn nhân tên T.T.B. (nạn nhân xin được giấu tên) quê tỉnh Quảng Nam, là sinh viên thuê trọ tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng trình báo: Khoảng 8h ngày 5/6/2009, chị B. đang ở trong nhà thì có một thanh niên xưng tên Vũ gõ cửa, hỏi phòng thuê trọ và xin nước uống. Vũ tự xưng mình là kiến trúc sư, đang thi công ở Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam. Đồng thời cũng tỏ vẻ rất am hiểu về y học. Đặc biệt, qua một hồi trò truyện "thân tình" với chị B thì y "phán" chị B. bị bệnh rất nặng…!

Nguyễn Hữu Đông.

Tiếp tục tăng độ tin cậy cho B., Vũ còn tự khoe có nghề chữa bệnh gia truyền rất giỏi, và yêu cầu chị B. để y bấm huyệt chuẩn bệnh... Và rồi, mã bảnh bao và cái miệng giỏi tán của Vũ đã khiến chị B. như bị bỏ bùa mê… Sau khi gây án, trong lúc vội vã bỏ trốn, tên Vũ đã bỏ quên một túi xách tại nhà chị B. và bị nạn nhân trình báo với Công an để vạch mặt kẻ gian manh…

Còn theo khai nhận của Đông thì sau khi lừa đảo, hiếp dâm cô gái nhẹ dạ tại quận Ngũ Hành Sơn - TP Đà Nẵng, Nguyễn Hữu Đông đã bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam và TP Hồ Chí Minh. Tại đây hắn lại thay tên đổi họ, giả danh bác sỹ đông y để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo và hiếp dâm nhiều phụ nữ trong suốt thời gian lẩn trốn.

Để thực hiện hành vi của mình, y thường xin quá giang người đi đường hoặc lần tìm đến các dãy trọ, nơi học sinh, sinh viên ở trọ để tiếp cận "con mồi". Trước khi đến đâu, y đều nghiên cứu kỹ vùng đó để xưng danh của mình cho hợp lý. Sau đó, y "nổ" mình là người có học cao, hiểu rộng, nắm bắt được tâm lý phụ nữ, nhất là con gái bị đau ốm đến bấm huyệt xem bệnh…

Đã không ít cô gái nhẹ dạ đã bị "sập bẫy" yêu râu xanh này, cho đến ngày 23/11/2010, Cơ quan CSĐT Công an quận Ngũ Hành Sơn ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Hữu Đông về tội hiếp dâm…

Trước những hành vi đê hèn của gã mạo danh kiến trúc sư kiêm bác sĩ này, tại phiên tòa ngày 11/7, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Đông 42 tháng tù.



Theo Hoài Thu (CAND)