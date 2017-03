Được vài ngày, An bị một phụ nữ 63 tuổi (ngụ cùng huyện) tố cáo bị An hiếp dâm. Bà này trình báo: Bà sống một mình thì giữa khuya bị kẻ đáng tuổi cháu lẻn vào thực hiện hành vi đồi bại… Bị bắt giữ mới đây, An thừa nhận hành vi phạm tội. Bảy năm trước phạm tội hiếp dâm, vừa ra tù vài ngày lại tiếp tục làm bậy với người đáng tuổi mẹ mình. Hết thuốc chữa với kẻ tà dâm!