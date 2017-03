6 năm bỏ rừng về làng của bò tót rừng Phước Bình

Bò tót có tên khoa học là Bos gaurus, con trưởng thành cao đến 1,9m, nặng 800-1.000kg, chân trắng, mình đen, hung dữ chỉ đứng sau loài hổ. Tại Việt Nam, bò tót được đồng bào dân tộc ít người gọi là con min, nghĩa là trâu rừng, do có hình dáng tương tự loài trâu. Riêng đồng bào Raglay tại Ninh Thuận thì gọi là kvây- con vật hung dữ và to lớn. Các chuyên gia động vật học thế giới đã công nhận loài bò tót Việt Nam là một trong những loài bò tự nhiên to nhất thế giới. Hiện cả bò tót lẫn bò rừng ở Việt Nam còn khoảng 200 con, trong đó bò tót ít hơn nên quý hiếm hơn. Riêng tại Ninh Thuận, những cứ liệu gần đây cho thấy có ít nhất ba đàn bò tót đang sống. Trong đó một đàn sống tại Ma Nới (Ninh Sơn) không xác định số lượng. Hai đàn còn lại sống tại vườn quốc gia Phước Bình, có địa bàn cư trú lấn sang cả vườn quốc gia Biduop (Khánh Hòa), có từ 30-40 con. Các chuyên gia động vật học thế giới đã công nhận loài bò tót Việt Nam là một trong những loài bò tự nhiên to nhất thế giới. Hiện bò tót ở Việt Nam còn khoảng 300 con và được xếp vào nhóm động vật nguy cấp cần bảo tồn.