‘Ăn thua đủ’ với CSGT

Hậu quả là Thượng úy Chinh bị thương tật 26%, đồng đội bị xây xát, xe hư hỏng. Công an nhanh chóng xác định người ném đá CSGT là Ngô Trung Nam ngụ xã Vụ Bổn. Khai với công an, Nam cho biết trước đó bị CSGT xử phạt do uống rượu, chạy xe không có giấy phép, không đội nón bảo hiểm. Vì điều này mà Nam thù tức, khi thấy CSGT ném đá trả thù! Mới đây, Nam bị tòa phạt hai năm tù về tội cố ý gây thương tích. Ăn thua đủ với công an kiểu này, hổng đi tù mới lạ!