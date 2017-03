Ăn trộm, chừa lại vòng vàng!

Dù đã lên phương án tìm cách đánh lạc hướng mọi người và công an nhưng sau khi sàng lọc, công an không khó mấy để buộc Thu thừa nhận hành vi trộm tài sản. Lý giải vì sao không lấy luôn chiếc vòng vàng của nạn nhân, Thu khai với công an: Bà ấy nghèo nên không nỡ lấy hết! Lập luận của kẻ trộm đôi khi “khó đỡ” là vậy!

DIỄM TRÂM