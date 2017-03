Ăn trộm để lại địa chỉ!

Phát rút ống tiêm ra dọa nên mọi người dạt ra, Phát trốn thoát nhưng bỏ lại chiếc xe máy. Công an xác minh chủ chiếc xe thì người này đã bán nó từ 16 năm trước nên không rõ ai đang sử dụng… Việc tìm kẻ trộm tưởng rơi vào ngõ cụt nhưng khi nhìn kỹ, công an thấy phía sau xe ghi ký hiệu KNC2, P515, chứng tỏ chủ chiếc xe sống ở một chung cư, phòng 515, khu C2 nên công an không khó mấy mời Phát ra làm việc, giao Công an quận Cẩm Lệ xử lý. Bỏ chạy mà để lại địa chỉ thế này khác nào “lạy ông con ở bụi này”.

DIỄM TRÂM