Bảo vệ phường hối lộ cho công an

Mới đây, khi làm việc với công an, Tạo đưa 2 triệu đồng cho cán bộ điều tra, xin được bỏ qua. Dù được công an từ chối, giải thích nhưng sau đó Tạo lại tiếp tục đưa tiền nên bị bắt về hành vi đưa hối lộ. Công an chưa kịp làm rõ hành vi trộm cắp thì người này đã “tạo điều kiện” cho công an bắt mình, kể cũng tiện!?