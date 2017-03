Khi phát hiện hai thanh niên vào rẫy hái trộm cà phê, ông tri hô, rượt đuổi kẻ trộm. Nghe tiếng hô trộm, anh Chề Sì Há đang hái cà phê trong rẫy gần đó lao ra truy đuổi. Khi thấy ông Buông, anh Há tưởng là kẻ trộm liền chặn đường, đạp ông ngã lăn quay để bắt giữ. Bị đạp đau, ông Buông quay sang chiến với anh này vì tưởng là đồng phạm của kẻ trộm. Trong lúc giằng co, ông Buông giật chiếc rựa chém trúng anh Há gây thương tích… Công an đang xử lý vụ bắt trộm hi hữu này.