Bé vui vẻ ‘tố’ cha ăn trộm

Khi gặp Tuấn đang đi chơi cùng con trai, công an đưa luôn về làm việc. Tại trụ sở, Tuấn chối quanh nên công an đưa người này đến khu vực máy chủ camera bật hình ảnh lên cho Tuấn xem. Khi màn hình vừa mở, con trai Tuấn reo lên: “Ba với con trên tivi kìa!”. Rồi cậu bé hồn nhiên trả lời công an: “Con thấy ba Tuấn vào nhà lấy hai cái điện thoại”… “Ba con bán cho người ta rồi…”. Đến nước này thì Tuấn đành khai thật. Đi trộm mà dẫn theo con nít, tai hại đủ đường là vậy!