Kết quả, công an đã lập biên bản tạm giữ trên 110 xe máy, xử phạt hơn 500 trường hợp phụ huynh, học sinh không đội mũ bảo hiểm, chạy xe không có giấy phép, đi vào đường cấm, vượt đèn đỏ… Trước đó, công an đã có nhiều đợt tuyên truyền pháp luật về giao thông nhưng chẳng ăn thua… Có đến hàng ngàn lý do để biện minh nhưng đã vi phạm luật giao thông khi chở con đến trường, “khó ăn khó nói” với các cháu và chẳng khác nào bêu gương xấu cho con làm theo!

