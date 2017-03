Bị bắt vì cắt quốc kỳ

Ra trước nhà, thấy gia đình treo cờ Tổ quốc trước cổng, A Ngữ lấy lá cờ cắt thành nhiều mảnh nhét vào ba vỏ chai bia đựng xăng rồi châm lửa đốt, ném vào nhà A Dõk. Ngày 1-3, Cơ quan CSĐT Công an TP Kon Tum khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về tội xúc phạm quốc kỳ. Lâu nay nhiều kẻ nhậu say, chơi dại bằng cách xé, đốt cờ Tổ quốc mà không biết hành vi đó sẽ bị xử lý hình sự, chỉ đến khi bị bắt mới “tỉnh”.

AS