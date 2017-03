Bị bắt vì chân dép chân không

Tuy nhiên, Vũ chạy xe nhưng một chân mang dép, một chân không nên công an nghi ngờ, kiểm tra lòi ra chuyện Vũ đang mang xe ăn trộm đi bán.





Số là khi trộm xe, Vũ luống cuống làm rơi một chiếc dép tại hiện trường nhưng không thể quay lại nhặt, tiếp tục chạy xe đi bán, bị con mắt nhà nghề của công an phát hiện. Mới đây, Công an huyện Tây Sơn bàn giao Vũ và tang vật cho Công an huyện Đăk Pơ xử lý.