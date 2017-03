Bị bắt vì tướng đi

Đến 2 giờ sáng hôm sau, Tính quay lại đột nhập các phòng trọ “quơ” máy tính, đồng hồ, thẻ ATM trong các phòng mang bán.





Mất của, chủ nhà nghỉ báo công an cùng nhân dạng kẻ nghi vấn. Tối hôm sau, Công an phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn đi tuần thấy một thanh niên có tướng đi khập khiễng, giống như mô tả của chủ nhà nghỉ nên mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Tính khai nhận ngoài vụ trộm này đã thực hiện nhiều vụ khác... Bị tật ở chân, Tính có dáng đi khập khiễng nên khó lẫn vào đâu được. Điều này lý giải về ba tiền án mà kẻ chuyên đi trộm này đang mang.