Bom mà cứ tưởng rau củ!

Sau khi hì hục đào bới, các thanh niên gọi cho Lê Văn Bảo ở huyện Lệ Thủy đánh xe tải tới chở đi bán. Phát hiện xe chở ba quả bom trên đường, Công an huyện Gio Linh chặn lại kiểm tra. Thấy công an, năm người bỏ chạy, Bảo và một người khác bị giữ lại. Các thanh niên sau đó đến công an trình diện. Vụ việc đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị làm rõ. Bom chứ có phải rau củ đâu mà đào bới rồi chở đi bán lơn tơn thế này hả trời?