Bốn lần cướp xe chỉ để chở bình gas

Sau đó xông vào bếp một người dân tháo bình gas vác đi. Ra đến đường, Hùng cướp xe máy của một chị để chở bình gas đi lang thang. Sau đó vứt xe, vác bình gas đi tiếp. Tiếp đến, Hùng liên tục cướp xe rồi vứt nhưng bình gas thì cứ giữ khư khư.

Nhận tin báo, Công an thị xã Điện Bàn phải vất vả mới khống chế được kẻ “ngáo đá” này. Khai với công an, Hùng cho là sau khi “đập đá”, lúc nào cũng thấy “có nhóm thanh niên đuổi chém nên phải lấy xe máy để bỏ chạy”. Công an vừa khởi tố, bắt giam Hùng để điều tra về tội cướp. Ngáo quậy ngân hàng, sát hại người thân và giờ là đi cướp bình gas bổ sung cung bậc hổng giống ai khi “ngáo đá”.