Chê xấu nên bắt… tắm đến ba lần!

Thấy H. không đẹp nên thanh niên này tính đánh bài chuồn. Anh này lấy lý do chị H. “không sạch cho lắm” nên yêu cầu đi tắm đến hai lần vẫn chưa ưng bụng, buộc chị phải vào tắm lần thứ… ba. Trong lúc chị này tắm, anh ta thoát thân và tiện tay bỏ hai chiếc điện thoại của chị H. vào túi. Chị H. trình báo mình bị cướp nên công an rà soát các cuộc liên lạc của chị H., bắt khẩn cấp Cao Xuân Vinh, trú phường An Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng để làm rõ vụ thó điện thoại này. Chẳng thà xin lỗi rồi bỏ đi chứ ai lại bắt tắm tới tắm lui rồi làm lơ luôn thế này!

DIỄM TRÂM