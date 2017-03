Thấy hàng xóm lộn xộn, anh Vương nhà kế bên cùng một số người sang khuyên giải, can ngăn.

Đang say lại có người tới “lên lớp”, Phóng bực mình chém trúng anh Vương làm anh này tử vong. Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố, bắt giam Phóng về tội giết người. Giảng giải đúng sai với người say chẳng khác “đàn gảy tai trâu” mà có khi chết oan là vậy.