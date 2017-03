‘Chơi’ cả xe của tướng công an

Khi thấy một xe máy để hớ hênh trước cửa một ngôi nhà, Kỳ dừng xe cho đàn em đến chôm.

Kỳ không ngờ đó là xe của Phòng Hậu cần - Kỹ thuật Công an tỉnh Bạc Liêu do Thiếu tướng Đỗ Việt Thắng, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, sử dụng nên chưa đến 10 giờ sau, Kỳ bị bắt khi đang chạy chiếc xe đi tiêu thụ. Mở rộng điều tra, công an xác định trước thời điểm trộm xe của tướng công an (tháng 3-2014), Kỳ và đàn em đã thực hiện hơn 3.500 vụ trộm xe ở 18 tỉnh, thành theo đơn đặt hàng của một “đại lý” tiêu thụ xe gian. Hiện công an đang hoàn tất các bước để chuyển hồ sơ sang VKS truy tố Kỳ cùng các đồng phạm. Nhè ngay xe của thiếu tướng công an đang sử dụng mà trộm, băng này đã “tới số”!

DIỄM TRÂM