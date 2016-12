Một lát sau Nhân xuất hiện, đánh hai tên cướp tháo chạy, Nhân đến giải cứu chị T. đưa về nhà.





Tiếp nhận thông tin vụ bắt cóc, cướp tài sản táo tợn, Công an TP Đà Lạt nhanh chóng vào cuộc và chỉ hai hôm sau đã bắt giữ hai tên cướp cùng với… Nhân. Số là quen nhau ba năm nhưng bị chị T. “đá”, Nhân muốn níu kéo chị này quay lại nên bèn lên kịch bản, nhờ hai người bắt cóc chị T. để Nhân đóng vai “anh hùng cứu mỹ nhân”. Có điều Nhân và hai người bạn không nghĩ là hành vi bắt, trói người trên đèo vắng là phạm tội. Công an TP Đà Lạt vừa khởi tố ba bị can về tội bắt giữ người trái pháp luật. Đúng là chơi ngu, giỡn mặt với luật pháp!