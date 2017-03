Chúc mừng năm mới - Happy New Year

(PLO)- "Happy New Year" là một bài hát nhạc pop của ban nhạc Thụy Điển ABBA trong album năm 1980 có tên Super Trouper. "Happy New Year" đã trở nên phổ biến trên thế giới mỗi kỳ Giáng Sinh và đón năm mới. Vào năm 1980, Happy New Year được phát hành dưới dạng một đĩa đơn ở Nhật Bản, Brasil và Bồ Đào Nha. Bài hát này lại được phát hành vào năm 1999 ở Thụy Điển và Đức. Năm 2008, Happy New Year lại được phát hành ở nhiều nước và được đưa lên bảng xếp hạng ở Đan Mạch, Na Uy, và Thụy Điển. Mời các bạn nghe lại giai điệu ngọt ngào này nhân dịp năm mới 2016 qua các giọng hát của ban nhạc ABBA. Nhân dịp này plo.vn xin chúc bạn đọc một năm đầy hạnh phúc, thành công trong cuộc sống.



PLO SƯU TẦM