Thế là trong cuộc nhậu, Lâm, Quý, Quỳnh thay nhau “đá luân phiên” làm anh này say mèm… Khi phát hiện mất nhẫn vàng, anh này đi báo công an và vụ việc nhanh chóng bị phát hiện. Mới đây, Công an TP Đà Lạt cho gia đình bảo lãnh Lâm, Quý, Quỳnh và đang tiếp tục xử lý họ về tội trộm. Xấu tính thế này, ai còn dám nhậu chung?

HC