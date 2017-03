Dọ hỏi, cô này xưng tên Ngô Thanh H. mới 19 tuổi, ở huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa bị chị đang sống ở Quảng Ngãi đánh nên lén bỏ về quê. Tuy nhiên, H. không có tiền… Anh D. mua bánh mì cho cô gái lót dạ, nói cho nhiều người biết hoàn cảnh cô gái nên nhiều người cho tiền. Thấy cô gái còn trẻ, hoàn cảnh éo le, người dân báo công an phường để giúp đỡ. Tại trụ sở, công an bất ngờ vì đã từng gặp “cô bé” tội nghiệp! Thực ra H. đã 39 tuổi nhưng dáng người nhỏ nhắn nên H. “cưa bớt” 20 tuổi để thành cô gái ngây thơ. Không chỉ mọi người bị lừa về tuổi thật của H. mà trước đó, một thành niên 20 tuổi cũng tin là H. 19 tuổi nên phát sinh tình cảm. Khi công an kiểm tra một nhà nghỉ, phát hiện H. và anh “phi công trẻ” này ngủ chung… Hổng rõ cô này cố tình lừa mọi người hay hoang tưởng nặng về tuổi thật của mình.

