Cướp… nhậu

Đã khuya, nhóm thanh niên lại uống quá nhiều nên chủ quán không bán, yêu cầu cả nhóm ra về. Thế là cả bốn xúm vào đánh, đá khiến chủ quán phải bỏ chạy, trốn vào nhà rông của làng. Sau đó nhóm thanh niên này thoải mái vào bếp chiên trứng, xách luôn cả can rượu của quán ra đường… nhậu tiếp. Đến khi công an bắt giữ, cả bốn vẫn còn khật khưỡng say. Lưu linh có tái thế chắc cũng chào thua mấy bợm này!

HC