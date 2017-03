Đánh công an để… giải rượu

Một công an ra giải quyết thì Tuấn Anh có biểu hiện say xỉn, lao tới đánh công an. Hai công an ra hỗ trợ thì kẻ say này lấy dao trong cốp xe ra rượt đuổi. Bị mời vào trụ sở làm việc, Tuấn Anh quơ chiếc gậy điều khiển giao thông trên bàn đánh hụt một công an làm hư máy in và quạt điện trong phòng… Hậu quả là hai công an bị bầm mặt, rách mí mắt. Kẻ say này đang bị Công an huyện Cát Tiên xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ. Say kiểu này rõ là làm xấu mặt các đệ tử lưu linh.