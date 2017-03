Đi đám giỗ tưởng bị 'bắt cóc'

Gia đình, hàng xóm náo loạn đổ xô đi tìm kiếm, lặn mò dưới ao… nhưng hai cháu vẫn bặt tăm. Hàng loạt giả thiết được đặt ra và mọi người đang định báo công an thì thấy người bác của anh T. chở hai cháu trở về. Số là ông này về quê ăn đám giỗ, ghé nhà anh T. chơi, thấy có hai cháu nhỏ nên chở hai cháu đi dự đám giỗ mà không báo cho gia đình anh T. May là ông này về sớm chứ công an mà vào cuộc thì… rách việc!

AS