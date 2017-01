Đi tù vì… quá sợ!

Sau nhiều năm qua lại, đến đầu năm 2016, bà C. sợ con cháu dị nghị nên muốn dứt mối quan hệ.





Điều này làm Trọng ghen tức, nghĩ là bà có người khác nên dứt tình với mình. Sẵn có chai thuốc diệt cỏ, Trọng đến nhà người tình đổ vào lọ nước mắm rồi bỏ về Thái Nguyên. Rất may, trưa hôm sau bà C. phát hiện chai nước mắm ngả màu lạ nên vứt vì nghĩ là đã hết hạn dùng. Còn Trọng, sau khi về Thái Nguyên nghĩ người tình đã chết nên lo sợ, gọi vào điện thoại của bà để kiểm tra. Lúc này bà C. bận việc, bảo cháu nội nghe máy thì Trọng rụng rời, nghĩ là bà đã chết thật rồi nên đến công an tự thú về hành vi đầu độc người tình… Trong phiên xử sơ thẩm gần đây, Trọng bị tòa phạt bốn năm tù về tội giết người.