Đốt xe khi bị CSGT chặn bắt

Sau khi dừng xe, hai thanh niên quay qua cãi lộn với công an. Sau một hồi lời qua tiếng lại, hai người này lật yên xe, châm lửa… rồi bỏ chạy vào làng. Hậu quả là chiếc xe chỉ còn trơ khung. Công an huyện Ngọc Hồi đang phối hợp với Công an xã Bờ Y xác minh hai thanh niên để xử lý. Đâu phải vi phạm rồi tự “tiêu hủy tang vật” là xong chuyện!