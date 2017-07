Đưa chồng vô nhà giam vì… léng phéng

Trong thời gian này, con gái bà C. (15 tuổi) phụ bán quán và phát sinh tình cảm với Bình. Thấy tình hình “không ổn”, vợ Bình nghỉ bán, hai vợ chồng lên TP.HCM sinh sống. Tuy nhiên, Bình và con gái bà C. vẫn giữ mối liên lạc. Gần cuối năm 2016, khi về quê, Bình đã hẹn cô gái đến nhà nghỉ… Biết việc này, vợ Bình đã hợp tác với bà C. tố cáo đến công an. Mới đây, Bình bị bắt để điều tra về tội giao cấu với trẻ em. Trả đũa ông chồng bằng chiêu này đúng là cao thủ!