Đuổi đánh CSGT để… giải rượu

Trên đường đi, hai đệ tử Lưu Linh này gặp tổ CSGT Công an huyện Krông Búk đứng ở đoạn đường đi qua xã Cư Pơng. Thế là cả hai dùng cuốc, xẻng đuổi đánh tổ CSGT để… giải rượu. Hậu quả là hai công an bị thương. Hai bợm rượu này đang bị Công an huyện Krông Búk lập hồ sơ xử lý về hành vi hành hung người đang thi hành công vụ. Say mà quậy kiểu này không những làm mất mặt dân nhậu mà còn bị lao lý như chơi.