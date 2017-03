Tỉnh rượu lúc rạng sáng, Hận ra về thì thấy chiếc xe máy tang vật để trong sân bèn đẩy luôn ra ngoài mang đi giấu. Công an truy tìm, thấy anh ta tiếp tục ngủ bên cạnh chiếc xe vừa ăn cắp. Hiện Công an TP Phan Thiết đang lập hồ sơ xử lý gã say quá bựa này.